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Негода на Шрі-Ланці: 19 загиблих, тисячі евакуйованих

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Торік сезон дощів у Шрі-Ланці забрав життя близько 200 осіб
Торік сезон дощів у Шрі-Ланці забрав життя близько 200 осіб / sott.net

Унаслідок негоди на півдні Шрі-Ланки кількість загиблих значно зросла. Відомо про смерть 19 осіб, ще двоє людей зникли безвісти.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише УНН.

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За останніми даними, через мусонні зливи, що супроводжуються шквальним вітром, пошкодженими або підтопленими залишаються понад 4 тисячі будинків, а понад 50 тисяч осіб були евакуйовані в менш небезпечні райони країни.

Відомо, що в минулому році понад 200 людей загинули і 78 людей зникли безвісти, коли південно-західні мусони викликали сильні повені і зсуви на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, сильні зливи та штормовий вітер не вщухають на острові вже більше тижня. Усе – через щорічний період мусонних дощів, який розпочався напередодні. Очікують, що найбільша кількість опадів у регіоні випаде влітку.
 

 

Теги: Стихійні лиха Жертви
Джерело: 24 Канал
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