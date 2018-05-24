Через потужну повінь на Шрі-Ланці загинуло 12 людей: фото наслідків стихії
Від стихії, що вирує на Шрі-Ланці, постраждали більше сотні тисяч людей. Наразі відомо про 12 загиблих.
Свої домівки покинули тисячі мешканців острова. За словами рятувальників, більше сорока тисяч – перебувають у тимчасових таборах порятунку.
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Негода цілковито зруйнувала майже 400 будинків, а також пошкодила більше двох тисяч.
Сильні зливи та штормовий вітер не вщухають на острові вже більше тижня. Усе – через щорічний період мусонних дощів, який розпочався напередодні. Очікують, що найбільша кількість опадів у регіоні випаде влітку.
Джерело: 24 Канал
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