Через потужну повінь на Шрі-Ланці загинуло 12 людей: фото наслідків стихії

Від стихії, що вирує на Шрі-Ланці, постраждали більше сотні тисяч людей. Наразі відомо про 12 загиблих.

Свої домівки покинули тисячі мешканців острова. За словами рятувальників, більше сорока тисяч – перебувають у тимчасових таборах порятунку.

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Негода цілковито зруйнувала майже 400 будинків, а також пошкодила більше двох тисяч.

Сильні зливи та штормовий вітер не вщухають на острові вже більше тижня. Усе – через щорічний період мусонних дощів, який розпочався напередодні. Очікують, що найбільша кількість опадів у регіоні випаде влітку.