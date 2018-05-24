Из-за мощного наводнения на Шри-Ланке погибли 12 человек: фото последствий стихии

От стихии, бушующей на Шри-Ланке, пострадали более сотни тысяч человек. Известно о 12 погибших.

Свои дома покинули тысячи жителей острова. По словам спасателей, более сорока тысяч – находятся во временных лагерях спасения.

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Непогода полностью разрушила почти 400 домов, а также повредила более двух тысяч.

Сильные ливни и штормовой ветер не утихают на острове уже больше недели. Все – из-за ежегодного периода муссонных дождей, который начался накануне. Ожидается, что наибольшее количество осадков в регионе выпадет летом.