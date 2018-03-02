Непогода в Украине: на Херсонщине в травмпункт попали более 60 пациентов

С последствиями непогоды продолжает бороться Херсонщина. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги, из-за чего на линию вышла только треть маршруток. Самая сложная ситуация в самом Херсоне.

Об этом в прямом эфире, находясь в Херсоне, рассказала корреспондент 24 Канала Марина Савченко.

За трое суток на Херсонщине местами выпало по метру снега. В областном центре не хватает специальной техники, поэтому расчищать автодороги коммунальщики просто не успевают. Движение снегоуборочных машин можно увидеть на интерактивной карте, которая есть на сайте городского совета города. Теперь на все районы Херсона работают всего 10 единиц спецтехники.

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Из-за непогоды на автодорогах – перебои в работе общественного транспорта. Утром на линию вышли примерно 200 маршруток из 500. Троллейбусы, которые выехали в полном составе, не могут забрать всех пассажиров в часы пик.

За двое суток в травматический пункт попали более 60 пациентов. Количество таких обращений, вероятно, увеличится, ведь уже этим вечером в Херсоне ожидают дождь и гололедицу. В целом в области ситуация стабильная. Движение транспорта пока открыто по всем направлениям. Много работы у спасателей.

За минувшие сутки была оказана помощь, отбуксированы более 100 автомобилей на дорогах. Также на круглосуточном дежурстве находятся 45 единиц техники и 150 человек личного состава Службы спасения,

– сообщила руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС в Херсонской области.

Напомним, непогода унесла жизни полсотни людей по всей Европе.