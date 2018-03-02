11:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Негода в Україні: на Херсонщині до травмпункту потрапили понад 60 пацієнтів

14:55, 2 березня 188 Читать новость на русском

З наслідками негоди продовжує боротися Херсонщина. Комунальні служби не встигають розчищати дороги, через що на лінію вийшла тільки третина маршруток. Найскладніша ситуація в самому Херсоні.

Про це у прямому ефірі, перебуваючи у Херсоні, розповіла кореспондент 24 Каналу Марина Савченко.

За три доби на Херсонщині місцями випало по метру снігу. В обласному центрі бракує спеціальної техніки, тому розчищати автошляхи комунальники просто не встигають. Рух снігоприбиральних машин можна побачити на інтерактивній карті, яка є на сайті міської ради міста. Наразі на всі райони Херсона працюють всього 10 одиниць спецтехніки.

Читайте також: У Чернігові на 5 днів закриваються школи: відома причина

Через негоду на автошляхах – перебої у роботі громадського транспорту. Зранку на лінію вийшли приблизно 200 маршруток із 500. Тролейбуси, які виїхали у повному складі, не можуть забрати усіх пасажирів у години пік.

За дві доби до травматичного пункту потрапили понад 60 пацієнтів. Кількість таких звернень, ймовірно, збільшиться, адже вже цього вечора у Херсоні очікують дощ та ожеледицю. Загалом в області ситуація стабільна. Рух транспорту поки відкрито за всіма напрямками. Багато роботи залишається у рятувальників.

За минулу добу було надано допомогу, відбуксовано понад 100 автомобілів на дорогах. Також на цілодобовому чергуванні перебуває 45 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу Служби порятунку,
– повідомила керівник прес-центру ГУ ДСНС у Херсонській області.

Нагадаємо, негода забрала життя півсотні людей по всій Європі.

Теги: Новини України Новини Херсона Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3178
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1797
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2215
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1531
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1350
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук