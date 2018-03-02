Негода в Україні: на Херсонщині до травмпункту потрапили понад 60 пацієнтів

З наслідками негоди продовжує боротися Херсонщина. Комунальні служби не встигають розчищати дороги, через що на лінію вийшла тільки третина маршруток. Найскладніша ситуація в самому Херсоні.

Про це у прямому ефірі, перебуваючи у Херсоні, розповіла кореспондент 24 Каналу Марина Савченко.

За три доби на Херсонщині місцями випало по метру снігу. В обласному центрі бракує спеціальної техніки, тому розчищати автошляхи комунальники просто не встигають. Рух снігоприбиральних машин можна побачити на інтерактивній карті, яка є на сайті міської ради міста. Наразі на всі райони Херсона працюють всього 10 одиниць спецтехніки.

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Через негоду на автошляхах – перебої у роботі громадського транспорту. Зранку на лінію вийшли приблизно 200 маршруток із 500. Тролейбуси, які виїхали у повному складі, не можуть забрати усіх пасажирів у години пік.

За дві доби до травматичного пункту потрапили понад 60 пацієнтів. Кількість таких звернень, ймовірно, збільшиться, адже вже цього вечора у Херсоні очікують дощ та ожеледицю. Загалом в області ситуація стабільна. Рух транспорту поки відкрито за всіма напрямками. Багато роботи залишається у рятувальників.

За минулу добу було надано допомогу, відбуксовано понад 100 автомобілів на дорогах. Також на цілодобовому чергуванні перебуває 45 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу Служби порятунку,

– повідомила керівник прес-центру ГУ ДСНС у Херсонській області.

Нагадаємо, негода забрала життя півсотні людей по всій Європі.