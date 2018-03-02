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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Негода забрала життя півсотні людей по всій Європі

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Негода в Європі
Негода в Європі / Jonathan Nakstrand/AFP

Європу теж не відпускають морози та снігопади. Стихія вже забрала життя півсотні людей у різних країнах. У Польщі температура впала до рекордних 27 градусів морозу. У Великій Британії оголосили найвищий – "червоний" – рівень небезпеки. Найбільше від низьких температур страждають безхатьки і біженці, які не мають можливості зігрітись.

Про це повідомляють BBC News та AFP.

Великі снігопади по всій Європі перекрили безліч доріг, залізничних колій та змусили скасувати сотні рейсів. Через негоду довелось закрити багато шкіл. Таку погоду у Великій Британії називають "Звіром зі Сходу". Голландціі кличуть її "Сибірським ведмедем".

Повітряні рейси в Дубліні призупинено, аеропорт у швейцарському місті Женеві був змушений закритись ще зранку 1 березня. Амстердамський аеропорт також скасовує десятки рейсів. У Франції біля Монпельє майже 2 тисячі водіїв застрягли на дорозі на 24 години.

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Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована, адже на сьогодні кількість померлих від переохолодження сягає 55 людей. Найбільше з них – 21 людина – з Польщі. Більшість померлих – це бідні, бездомні та мігранти. Жертви холоду були і в Іспанії та Італії. Сім людей померло в Словаччині, а ще шість протягом останніх днів – у Чехії. Один з трьох постраждалих в Іспанії був безпритульним, який спав у занедбаній вантажівці. П'ятеро людей померли в Литві, четверо – у Франції. По двоє мешканців померли в Сербії, Італії, Словенії, Румунії, та по одному – у Великобританії та Нідерландах.

У французькій столиці Парижі влада створила надзвичайні притулки для приблизно 3 тисяч бездомних.

Нагадаймо: на Україну насувається третій потужний циклон.

Теги: Великобританія Погода Новини Польщі Жертви Новини Франції Литва Негода в Україні Чехія Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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