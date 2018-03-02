Непогода унесла жизни полсотни людей по всей Европе

Европу тоже не отпускают морозы и снегопады. Стихия уже унесла жизни полсотни людей в разных странах. В Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза. В Великобритании объявили самый высокий – "красный" – уровень опасности. Больше всего от низких температур страдают бездомные и беженцы, которые не имеют возможности согреться.

Об этом сообщают BBC News и AFP.

Сильные снегопады по всей Европе перекрыли множество дорог, железнодорожных путей и заставили отменить сотни рейсов. Из-за непогоды пришлось закрыть многие школы. Такую погоду в Великобритании называют "Зверем с Востока". Голландцы зовут ее "Сибирским медведем".

Воздушные рейсы в Дублине приостановлены, аэропорт в швейцарском городе Женеве был вынужден закрыться еще утром 1 марта. Амстердамский аэропорт тоже отменяет десятки рейсов. Во Франции возле Монпелье почти 2 тысячи водителей застряли на дороге на 24 часа.

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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена, так как на сегодня количество умерших от переохлаждения достигает 55 человек. Крупнейшее из них – 21 человек – из Польши. Большинство умерших – это бедные, бездомные и мигранты. Жертвы холода были и в Испании и Италии. Семь человек умерли в Словакии, а еще шесть в течение последних дней в Чехии. Один из троих пострадавших в Испании был бездомным, спал в заброшенном грузовике. Пять человек умерли в Литве, четверо – во Франции. По двое жителей умерли в Сербии, Италии, Словении, Румынии, и по одному – в Великобритании и Нидерландах.

Во французской столице Париже власть создала чрезвычайные приюты для примерно 3 тысяч бездомных.

Напомним, на Украину надвигается третий мощный циклон.