У Чернігові на 5 днів закриваються школи: відома причина

Мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив про введення в місті обмежувальних заходів. Причиною стало перекриття подачі газу з Росії.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради.

"У зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка оголошена по всій України через перекриття подачі газу на територію України Російською Федерацією, у Чернігові будуть вжиті обмежувальні заходи", – мовиться в повідомленні.

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Так, у зв’язку з відключенням опалення у п’ятницю, 2 березня, з 18:00 години в Чернігові на 5 днів закриються школи. Питання дитсадків вирішуватиметься окремо.

У документі щодо введення обмежувальних заходів будуть чітко прописані дати, заклади та змістовна частина обмежувальних заходів, тобто які заклади і в якому режимі залишатимуться працювати.

Нагадаємо, глава Міненерго України Ігор Насалик рекомендував дитсадкам, школам і ВНЗ призупинити роботу до 6 березня включно з метою економії споживання газу.