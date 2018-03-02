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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Чернигове на 5 дней закрываются школы: известна причина

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В Чернигове вводятся ограничительные мероприятия
В Чернигове вводятся ограничительные мероприятия / Фото из открытых источников

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о введении в городе ограничительных мероприятий. Причиной стало перекрытие подачи газа из России.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая объявлена по всей Украине из-за перекрытия подачи газа на территорию Украины Российской Федерацией, в Чернигове будут приняты ограничительные меры", – говорится в сообщении.

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Так, в связи с отключением отопления в пятницу, 2 марта, с 18:00 часов в Чернигове на 5 дней закроются школы. Вопрос детсадов будет решаться отдельно.

В документе о введении ограничительных мероприятий будут четко прописаны даты, учреждения и содержательная часть ограничительных мер, то есть какие заведения и в каком режиме будут работать.

Напомним, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик рекомендовал детсадам, школам и вузам приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа.

Теги: Новости Украины Газовый конфликт Энергетика Образование Непогода в Украине коммунальные услуги Новости Чернигова отопительный сезон
Источник: 24 Канал
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