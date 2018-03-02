В Чернигове на 5 дней закрываются школы: известна причина

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о введении в городе ограничительных мероприятий. Причиной стало перекрытие подачи газа из России.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, которая объявлена по всей Украине из-за перекрытия подачи газа на территорию Украины Российской Федерацией, в Чернигове будут приняты ограничительные меры", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве из-за непогоды отменены занятия в школах: известны даты

Так, в связи с отключением отопления в пятницу, 2 марта, с 18:00 часов в Чернигове на 5 дней закроются школы. Вопрос детсадов будет решаться отдельно.

В документе о введении ограничительных мероприятий будут четко прописаны даты, учреждения и содержательная часть ограничительных мер, то есть какие заведения и в каком режиме будут работать.

Напомним, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик рекомендовал детсадам, школам и вузам приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа.