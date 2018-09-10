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"Непоколебимо доверяет": Ким Чен Ын рассказал о своем отношении к Трампу

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Южная Корея заговорила о "непоколебимом доверии" Ким Чен Ына к Трампа
Южная Корея заговорила о "непоколебимом доверии" Ким Чен Ына к Трампа / Фото из открытых источников

Северокорейский лидер Ким Чен Ын непоколебимо доверяет Дональду Трампа и хочет достичь денуклеаризации Корейского полуострова до того, как глава Белого дома завершит свой президентский срок.

Об этом со ссылкой на слова южнокорейских официальных лиц сообщает CNN.

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Это доверие, несмотря на некоторые трудности, возникшие в ходе переговорного процесса между США и Северной Кореей, будет продолжаться,
– заявил специальный посланник Южной Кореи, который в среду встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Как отмечается, Северная Корея "готова принять более активные шаги по отказу от своего ядерного арсенала, если эти меры будут подкреплены соответствующими действиями (со стороны США)".

Телеканал добавляет, что недавно анонсированная встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином состоится в Пхеньяне 18-20 сентября. Это будет первая поездка южнокорейского лидера в столицу Северной Кореи с 2007 года и третья встреча двух политиков в этом году.

Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Впоследствии, 1 августа, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР. В нем Ким Чен Ын написал о нерушимости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Что такое денуклеаризация?
Устранение ядерного оружия с определенных территорий; создание зон, в которых запрещено производить, дислоцировать и складировать атомное оружие.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын Ядерная безопасность Южная Корея
Источник: 24 Канал
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