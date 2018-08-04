Конечные тармины денуклеаризации КНДР определит Ким Чен Ын - Помпео

Согласно соглашениям между КНДР и США, Ким Чен Ын сам определит конечные сроки денуклеаризации.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем интервью телеканалу Channel News Asia.

Читайте также: США готовы пересмотреть льготы на импорт для Турции

Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены головой Кимом, по меньшей мере, частично. Это его решение. Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем к саммиту между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня,

– отметил Помпео.

В то же время глава Госдепа отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", - отметил Майк Помпео.

По словам Госдепа, весь мир рассчитывает на то, что Ким Чен Ын будет придерживаться достигнутых соглашений с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР в среду, 1 августа. В нем Ким Чен Ын написал о незыблемости обязательств в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.