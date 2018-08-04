США готовы пересмотреть льготы на импорт для Турции

Торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров.

Об этом сообщили в офисе торгового представительства США.

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Администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критерия доступа к рынку GSP,

– отметил заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

Он отметил, что возлагаются большие надежды на сотрудничество Турции в этом вопросе.

Также отмечается, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов. В свою очередь, в Соединенные Штаты из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет долю около 17 процентов от всего турецкого экспорта в США.