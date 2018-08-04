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СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

США готові переглянути пільги на імпорт для Туреччини

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Вашингтон розглядає виправданість участі Туреччини в системі преференцій для імпорту
Вашингтон розглядає виправданість участі Туреччини в системі преференцій для імпорту / Наталя Сильверстова

Торговий представник США оголосив, що Вашингтон розглядає виправданість участі Туреччини в системі преференцій для імпорту в США певних товарів.

Про це повідомили у офісі торгового представництва США.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа стурбована дотриманням Туреччиною критерію доступу до ринку GSP,
– зауважив заступник торгового представника США Джеффрі Джерріш.

Він зазначив, що покладаються великі надії на співпрацю Туреччини в цьому питанні.

Також зазначається, що Туреччина ввела додаткові мита на товари з США вартістю 1,78 мільярда доларів. У свою чергу, в Сполучені Штати з Туреччини в минулому році за програмою GSP було поставлено товарів на 1,7 мільярда доларів, що становить частку близько 17 відсотків від всього турецького експорту в США.

Теги: Новини США Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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