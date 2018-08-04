Кінцеві тарміни денуклеаризації КНДР визначить Кім Чен Ин - Помпео

Згідно з угодами між КНДР та США, Кім Чен Ин сам визначить кінцеві терміни денуклеаризації.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у своєму інтерв'ю телеканалу Channel News Asia.

Читайте також: США готові переглянути пільги на імпорт для Туреччини

Остаточні терміни денуклеаризації будуть встановлені головою Кімом, щонайменше, частково. Це його рішення. Світ повинен відчувати себе спокійніше, ніж до саміту між двома лідерами, коли у нас була складна ситуація з запуском ракет, ядерними випробуваннями. Нічого з цього жодного разу не відбулося з 12 червня,

– зазначив Помпео.

Водночас глава Держдепу зазначив, що, попри досягнутий прогрес у відносинах між Вашингтоном і Пхеньяном, міжнародні санкції щодо КНДР збережуться до повної денуклеаризації Корейського півострова.

"Всі країни підтримали резолюцію Радбезу ООН, і ці санкції збережуться, поки ми не доб'ємося повної денуклеаризації Північної Кореї. Неважливо, який прогрес зроблений, поки ці санкції залишаться", – наголосив Майк Помпео.

За словами Держдепу, увесь світ розраховує на те, що Кім Чен Ин буде дотримуватися досягнутих угод з президентом США Дональдом Трампом щодо денуклеаризації.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав лист від лідера КНДР у середу, 1 серпня. У ньому Кім Чен Ин написав про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.