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Кінцеві тарміни денуклеаризації КНДР визначить Кім Чен Ин - Помпео

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Помпео заявив, що Кім Чен Ин самостійно встановлює терміни денуклеаризації
Помпео заявив, що Кім Чен Ин самостійно встановлює терміни денуклеаризації / Фото з відкритих джерел

Згідно з угодами між КНДР та США, Кім Чен Ин сам визначить кінцеві терміни денуклеаризації.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у своєму інтерв'ю телеканалу Channel News Asia.

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Остаточні терміни денуклеаризації будуть встановлені головою Кімом, щонайменше, частково. Це його рішення. Світ повинен відчувати себе спокійніше, ніж до саміту між двома лідерами, коли у нас була складна ситуація з запуском ракет, ядерними випробуваннями. Нічого з цього жодного разу не відбулося з 12 червня,
– зазначив Помпео.

Водночас глава Держдепу зазначив, що, попри досягнутий прогрес у відносинах між Вашингтоном і Пхеньяном, міжнародні санкції щодо КНДР збережуться до повної денуклеаризації Корейського півострова.

"Всі країни підтримали резолюцію Радбезу ООН, і ці санкції збережуться, поки ми не доб'ємося повної денуклеаризації Північної Кореї. Неважливо, який прогрес зроблений, поки ці санкції залишаться", – наголосив Майк Помпео.

За словами Держдепу, увесь світ розраховує на те, що Кім Чен Ин буде дотримуватися досягнутих угод з президентом США Дональдом Трампом щодо денуклеаризації.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп отримав лист від лідера КНДР у середу, 1 серпня. У ньому Кім Чен Ин написав про непорушність зобов'язань в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Майк Помпео Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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