Детальнее описал ситуацию в столице и возле нее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир Общественного вещателя.

Отметьте В Киевской ОВА назвали наиболее опасные направления в области

После разгрома "сели" в оборону

По словам Арестовича, враги пытаются лишь иногда продвинуться на отдельных участках. Однако за день до этого наши защитники разгромили танковый полк русской орды. Речь идет о подразделении 90-й танковой дивизии армии оккупантов.

Они отошли и взяли оборону. Сейчас не продвигаются,

– констатировал Арестович.

Поэтому, по его словам, непосредственной угрозы Киеву нет. Однако он добавил, что проблемным остается город Изюм, где продолжаются уличные бои.

К теме – Оккупанты горят в лесах под Киевом: смотрите видео