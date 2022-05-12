Предоставление Украине статуса будет важным шагом. Это должно произойти в июне этого года, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с вице-канцлером Германии Робертом Габеком.

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Статус кандидата не означает полноценное членство

Кулеба отметил, что эта тема является одной из главных в ходе переговоров в Германии. Он встретился со всеми германскими партиями для этих разговоров. По словам министра, сейчас настал исторический момент, поскольку 99% украинцев выступают за членство.

Политикам осталось преодолеть старые предостережения и запреты, и создать историю – предоставить Украине статус кандидата,

– сказал дипломат.

Он объяснил, что это не означает мгновенное членство, это только юридическая фиксация Украины в европейской интеграции. Кулеба отметил, что это будет выгодно нашим экономикам и важно для мира в Европе.

Тест для ЕС

По словам Кулебы, предоставление Украине этого статуса станет тестом для Запада. Это продемонстрирует, не были ли все слова поддержки в последние месяцы только словами. Или это покажет, что когда Европа что-то говорит, она действительно это имеет в виду.

Непредоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС будет убийством надежд, которые есть у украинского народа,

– подытожил дипломат.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Украина просит о получении членства по упрощенной процедуре.

9 мая Зеленский предоставил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен вторую часть опросника от ЕС. Это анкета, которая позволит получить статус кандидата в членство. Первую часть Украина заполнила еще в середине апреля.

В Офисе Президента отмечали, что Украина хочет получить статус кандидата летом 2022 года.

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