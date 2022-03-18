Об этом информирует министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки.

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Непрерывные украинские контратаки заставляют Россию использовать большое количество войск для защиты собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России,
– говорится в сообщении.

В то же время разведчики фиксируют проблемы материально-технического обеспечения российской армии:

  • проблемы в маневрировании;
  • отсутствие контроля над воздухом;
  • ограниченные возможности передвижения.

В британском Минобороны указали, что все это также мешает обеспечить войска России даже предметами первой необходимости, такими как еда и топливо.

Потери россиян по состоянию на 17 марта

  • Личный состав – около 14 тысяч человек;
  • Танки – 444 единицы;
  • Боевые бронированные машины – 1435 единиц;
  • Артиллерийские системы – 201 единица;
  • Средства ПВО – 43 единицы;
  • Самолеты – 86 единиц;
  • Вертолеты – 108 единиц;
  • Автомобильная техника – 864 единицы;
  • Корабли и катера – 3 единицы;
  • Цистерны с топливом – 60 единиц;
  • БПЛА оперативно – тактического уровня-11 единиц;
  • Специальная техника – 10 единиц.