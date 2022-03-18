Про це інформує міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані власної розвідки.
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Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії,
– мовиться у повідомленні.
Водночас розвідники фіксують проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії:
- проблеми у маневруванні;
- відсутність контролю над повітрям;
- обмежені можливості пересування.
У британському Міноборони вказали, що все це також заважає забезпечити війська Росії навіть предметами першої необхідності, такими як їжа та пальне.
Втрати росіян станом на 17 березня
- Особовий склад – близько 14 тисяч осіб;
- Танки – 444 одиниці;
- Бойові броньовані машини – 1 435 одиниць;
- Артилерійські системи – 201 одиниця;
- Засоби ППО – 43 одиниці;
- Літаки – 86 одиниць;
- Вертольоти – 108 одиниць;
- Автомобільна техніка – 864 одиниці;
- Кораблі та катери – 3 одиниці;
- Цистерни з паливом – 60 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
- Спеціальна техніка – 10 одиниць.