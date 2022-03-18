Аналітики вважають, що приблизно 20 генералів керують загарбниками в Україні. Далі – проста математика: п'ята частина російських генералів вже втратили життя у боях.

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Не будемо гадати, чи це генерали Росії настільки неадекватні, що сидять на лінії фронту та спілкуються відкритими каналами зв'язку, чи це українські військові просто знають (завдяки розвідці), де розташувалися командири окупантів.

Наразі зрозуміло одне:

Якщо усі повідомлення про смерті російських генералів підтвердяться (а таких поки було 4), то наші знищили за три тижні війни вже п'яту частину від них.

Адже, як вважають аналітики, керують загарбниками в Україні приблизно 20 представників генералітету.

А далі, цілком можливо, буде й більше. Адже російські війська нездатні вже наступати, і Кремль може гнати генералів на передову, щоб спробувати виправити ситуацію.

Коротко про те, яких генералів втратила Росія в Україні

Генерал-майор Олег Мітяєв, командир 150 мотострілецької дивізії з Ростовської області. Вбитий біля Маріуполя.

Генерал-майор Андрій Колесников, командувач 29 загальновійськової армії. Обставини смерті невідомі.

Генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу 41 загальновійськової армії Росії. Вбитий біля Харкова.

Генерал-майор Андрій Суховецький, заступник командира тієї ж частини, що й Герасимов. Вбитий снайпером.

Як і Герасимов, Суховецький брав участь у військових операціях Росії у Криму та Сирії. Герасимов ще й воював у Другій чеченській. Смерть Суховецького підтвердив сам Путін (це наразі єдиний випадок такої інформації від Кремля).