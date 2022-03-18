Аналитики считают, что около 20 генералов руководят захватчиками в Украине. Дальше – простая математика: пятая часть российских генералов уже потеряла жизнь в боях.

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Не будем думать, толи это генералы России настолько неадекватны, что сидят на линии фронта и общаются по открытых каналах связи, или это украинские военные просто знают (благодаря разведке), где расположились командиры оккупантов.

Понятно одно :

Если все сообщения о смерти российских генералов подтвердятся (а таковых пока было 4), то наши уничтожили за три недели войны уже пятую часть от них.

Ведь, как считают аналитики, руководят захватчиками в Украине около 20 представителей генералитета.

А дальше, вполне возможно, будет и больше . Ведь российские войска неспособны уже наступать, и Кремль может гнать генералов на передовую, чтобы попытаться исправить ситуацию.

Кратко о том, каких генералов потеряла Россия в Украине

Генерал-майор Олег Митяев, командир 150 мотострелковой дивизии из Ростовской области. Убит у Мариуполя.

Генерал-майор Андрей Колесников, командующий 29 общевойсковой армией. Обстоятельства смерти неизвестны.

Генерал-майор Виталий Герасимов, начальник штаба 41 общевойсковой армии России. Убит возле Харькова.

Генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира той же части, что и Герасимов. Убит снайпером.

Как и Герасимов, Суховецкий участвовал в военных операциях России в Крыму и Сирии. Герасимов еще и воевал во Второй чеченской. Смерть Суховецкого подтвердил сам Путин (это единственный случай такой информации от Кремля).