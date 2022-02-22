Ее обнародовали в твиттере турецкого ведомства в ночь на 22 февраля. Анкара раскритиковала циничные шаги государства-агрессора.

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Решение Путина – неприемлемое

В МИД Турции подчеркнули, что решение российского президента нарушает минские договоренности. "Это явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметили дипломаты. Они также подчеркнули, что считают признание российских наемников неприемлемым и отвергают его.

В преддверии МИД Турции рекомендовал своим гражданам покинуть восточные регионы Украины. Это произошло после того, как Путин "легитимизировал" боевиков на Донбассе.

Зеленский пообщается с Эрдоганом

После признания Россией боевиков на Донбассе Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам. Соответствующее видео появилось около 2:00. Глава государства осудил решение Путина. В то же время подчеркнул, что границы нашего государства надежно защищены. Из-за угрожающей ситуации политик уже успел пообщаться с рядом политических лидеров. Он анонсировал, что намерен созвониться и с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.