Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что известно о новом постановлении и какие противоречия возникают с законом

Так, Минобороны приказом №686 отменило правило об исключении из воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Так же не будут исключать из учета и военных, которых признали непригодными.

Отмечается, что в пункте 22.1 Положения, где говорится о немедленной реализации постановлений ВВК в отношении лиц, признанных непригодными к службе с исключением с учета или с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, убрана норма об исключении.

Аналогичные изменения коснулись и пункта 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением с воинского учета.

Однако пока неизвестно, как изменения об исключении с учета соответствуют Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе". Поскольку в статье 37 этого закона указано, что исключению подлежат граждане, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, у гражданина, которого исключено с воинского учета в соответствии с пунктами 3 и 4, то есть, в том числе и непригодного, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении с воинского учета.