Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

Дивіться також Незручні герої: що заважає нам бачити у військових звичайних людей і чому ми маємо це побороти

Що відомо про нову постанову та які суперечності виникають з законом

Так, Міноборони наказом №686 скасувало правило про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Так само не виключатимуть з обліку і військових, яких визнали непридатними.

Зазначається, що у пункті 22.1 Положення, де йдеться про негайну реалізацію постанов ВЛК щодо осіб, визнаних непридатними до служби з виключенням з обліку або з переоглядом через 6-12 місяців, прибрано норму про виключення.

Аналогічні зміни торкнулися і пункту 22.5, який встановлював, що свідоцтво про хворобу під час дії особливого періоду складається на військовозобов’язаних, визнаних непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Однак наразі невідомо, як зміни про виключення з обліку відповідають Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Оскільки у статті 37 цього закону вказано, що виключенню підлягають громадяни, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, у громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4, тобто, зокрема і непридатного, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку.