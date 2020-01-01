Неприкосновенность официально отменена: что отныне будет с нардепами

Изменения в 2020 году коснутся и народных избранников, ведь с 1 января официально отменена депутатская неприкосновенность – вступают в силу изменения в Конституцию, которые оставят всех народных депутатов без иммунитета.

Но заработает ли это в полную силу и как именно правоохранители привлекут к ответственности парламентариев – читайте в материале 24 канала.

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► Когда проголосовали

3 сентября новоизбранные нардепы выполнили обещание двух десятков лет и сняли с себя неприкосновенность. Проголосовали 373 парламентария.

► Что изменили

С трудом убрали упоминания о неприкосновенности из других законов, в частности, Регламента Верховной Рады, О статусе нардепа и Уголовного кодекса. Там было прописано, что Генеральный прокурор обязан просить разрешения у Верховной Рады на следственные действия против народного депутата и привлечение его к ответственности.

Народные депутаты больше не будут принимать участия в привлечении самих же себя к ответственности. Это на самом деле и был основной тормоз в процессе расследований преступлений по народным депутатам,

– отметила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

► В чем угроза

• Отныне Генпрокурор сам будет подписывать представление. И только он имеет право открывать уголовное дело против нардепа. Когда раньше это мог сделать любой правоохранительный орган.

"Это ставит в зависимость от одного лица, в принципе, вообще расследование дела", – подчеркнула юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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• В то же время парламент сохранил индемнитет для нардепа, то есть защита нардепа от политических преследований. Даже больше – его расширили, прописав, что он не несет ответственности за депутатскую деятельность.

Это будут использовать все адвокаты в судах и говорить, что наш депутат был при исполнении депутатских полномочий, поэтому он не должен нести юридической ответственности. Этим законом создали миллионы правовых коллизий и забетонировали депутатскую неприкосновенность,

– прокомментировала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

Бить в набат начали и антикоррупционные органы. Ведь отныне ни НАБУ, ни САП не смогут самостоятельно открыть ни одного уголовного дела. Придется идти к Генпрокурору, который в украинских реалиях остается политической фигурой, а не правоохранительной. И только от него будет зависеть дальнейшие расследования уголовных дел против нардепов.

Что такое депутатская неприкосновенностьДепутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.



3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.