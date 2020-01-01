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      Неприкосновенность официально отменена: что отныне будет с нардепами

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      Изменения в 2020 году коснутся и народных избранников, ведь с 1 января официально отменена депутатская неприкосновенность – вступают в силу изменения в Конституцию, которые оставят всех народных депутатов без иммунитета.

      Но заработает ли это в полную силу и как именно правоохранители привлекут к ответственности парламентариев – читайте в материале 24 канала.

      К теме: Снятие депутатской неприкосновенности: лишает иммунитета или предоставляет защиту 

      ► Когда проголосовали

      3 сентября новоизбранные нардепы выполнили обещание двух десятков лет и сняли с себя неприкосновенность. Проголосовали 373 парламентария.

      ► Что изменили

      С трудом убрали упоминания о неприкосновенности из других законов, в частности, Регламента Верховной Рады, О статусе нардепа и Уголовного кодекса. Там было прописано, что Генеральный прокурор обязан просить разрешения у Верховной Рады на следственные действия против народного депутата и привлечение его к ответственности.

      Народные депутаты больше не будут принимать участия в привлечении самих же себя к ответственности. Это на самом деле и был основной тормоз в процессе расследований преступлений по народным депутатам,
      – отметила нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко.

      ► В чем угроза

      • Отныне Генпрокурор сам будет подписывать представление. И только он имеет право открывать уголовное дело против нардепа. Когда раньше это мог сделать любой правоохранительный орган.

      "Это ставит в зависимость от одного лица, в принципе, вообще расследование дела", – подчеркнула юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

      Интересно: Людей вводят в заблуждение, – "слуга народа" ответила на упреки об усилении неприкосновенности

      • В то же время парламент сохранил индемнитет для нардепа, то есть защита нардепа от политических преследований. Даже больше – его расширили, прописав, что он не несет ответственности за депутатскую деятельность.

      Это будут использовать все адвокаты в судах и говорить, что наш депутат был при исполнении депутатских полномочий, поэтому он не должен нести юридической ответственности. Этим законом создали миллионы правовых коллизий и забетонировали депутатскую неприкосновенность,
      – прокомментировала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

      Бить в набат начали и антикоррупционные органы. Ведь отныне ни НАБУ, ни САП не смогут самостоятельно открыть ни одного уголовного дела. Придется идти к Генпрокурору, который в украинских реалиях остается политической фигурой, а не правоохранительной. И только от него будет зависеть дальнейшие расследования уголовных дел против нардепов.

      Что такое депутатская неприкосновенностьДепутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.

      3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости политики ГПУ Снятие неприкосновенности Верховная Рада
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