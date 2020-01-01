Недоторканність офіційно скасовано: що відтепер буде з нардепами

Зміни у 2020 році торкнуться і народних обранців, адже з 1 січня депутатська недоторканність офіційно скасована – набувають чинності зміни до Конституції, які залишать усіх народних депутатів без імунітету.

Та чи запрацює це на повну силу і як саме правоохоронці притягатимуть до відповідальності парламентарів – читайте в матеріалі 24 каналу.

До теми: Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту

► Коли проголосували

3 вересня новообрані нардепи виконали обіцянку двох десятків років і зняли з себе недоторканність. Проголосували 373 парламентарі.

► Що змінили

Насилу прибрали згадки про недоторканність з інших законів, зокрема, Регламенту Верховної Ради, Про статус нардепа та Кримінального кодексу. Там було прописано, що Генеральний прокурор зобов'язаний просити дозволу у Верховної Ради на слідчі дії проти народного депутата та притягнення його до відповідальності.

Народні депутати більше не будуть брати участі у притягненні у самих же себе до відповідальності. Це насправді і було основне гальмо в процесі розслідувань злочинів по народних депутатах,

– наголосила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

► У чому загроза

• Відтепер Генпрокурор сам підписуватиме подання. І лише він має право відкривати кримінальну справу проти нардепа. Коли раніше це міг зробити будь-який правоохоронний орган.

"Це ставить в залежність від однієї особи, в принципі, взагалі розслідування справи", – підкреслила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

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• Водночас парламент зберіг індемнітет для нардепа, тобто захист нардепа від політичних переслідувань. Навіть більше – його розширили, прописавши, що він не несе відповідальності за депутатську діяльність.

Це будуть використовувати всі адвокати в судах і казати, що наш депутат був при виконанні депутатських повноважень, тому він не має нести юридичної відповідальності. Цим законом створили мільйони правових колізій і забетонували депутатську недоторканність,

– прокоментувала нардепка від "Голосу" Олександра Устінова.

Бити в набат почали і антикорупційні органи. Адже відтепер ані НАБУ, ані САП не зможуть самостійно відкрити жодної кримінальної справи. Доведеться йти до Генпрокурора, який в українських реаліях залишається політичною фігурою, а не правоохоронною. І лише від нього залежатиме подальші розслідування кримінальних справ проти нардепів.

Що таке депутатська недоторканністьДепутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт нардепів. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.



3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.