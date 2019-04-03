Неприкосновенный и неподотчетный: почему должность президента стала столь желанной

Должность президента Украины стала желанной для многих политиков. В 2019 году в гонке участвовали 39 кандидатов.

Сегодня президент стоит над законом. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщила народный депутат фракции "Самопомич" Татьяна Острикова.

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Острикова утверждает, что в Конституции Украины предусмотрена должность президента, которая не подвластна ни одному правоохранительному органу. Он не отчитывается перед Верховной Радой об использованных им средствах. Даже если народный депутат хочет подать запрос к президенту, то его должна поддержать голосованием Верховная Рада.

Президент, если хочет, то отчитывается, если хочет, то идет с ежегодным посланием. Например, в бюджете на 2019 год действующий президент заложил около миллиарда на поддержку молодежи, однако как будут потрачены эти средства неизвестно,

– рассказала Татьяна Острикова.

Народный депутат добавила, что президент часто выходит за рамки полномочий предусмотренных Конституцией. Например, там не записано, что президент назначает председателя НКРЕКП – это та комиссия, которая определяет тарифы на коммунальные услуги. Этого нет в его полномочиях в Конституции, но он это делает.