Недоторканий та непідзвітний: чому посада президента стала такою бажаною

Посада президента України стала омріяною для багатьох політиків. У 2019 році у перегонах брали участь 39 кандидатів.

Сьогодні президент стоїть понад законом. Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомила народний депутат фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова.

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Острікова стверджує, що в Конституції України передбачена посада президента, яка не підвладна жодному правоохоронному органу. Він не звітує перед Верховною Радою про використані ним кошти. Навіть, якщо народний депутат захоче подати запит до президента, то його має підтримати голосуванням Верховна Рада.

Президент, якщо хоче, то звітує, якщо хоче, то йде зі щорічним посланням. Наприклад, в бюджеті на 2019 рік чинний президент заклав близько мільярда на підтримку молоді, проте, як будуть витрачені ці кошти – невідомо,

– розповіла Тетяна Острікова.

Народна депутатка додала, що президент часто виходить за рамки повноважень передбачених Конституцією. Наприклад, там не записано, що президент призначає голову НКРЕКП – це та комісія, яка визначає тарифи на комунальні послуги. Цього немає серед його повноважень в Конституції, але він це робить.