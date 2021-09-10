Непрофессиональные, – Витренко об увольнении членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Юрий Витренко объяснил увольнение независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Он обвинил их в отсутствии профильного образования.

Витренко отреагировал на увольнение в компании

Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" 7 сентября подали в отставку. Председатель правления Юрий Витренко не расстроился из-за этого. Он лишь надеется, что как можно скорее выберут новых членов через конкурсный отбор.

Ранее Независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку

Витренко заявил, что кандидатов в наблюдательный совет должны выбирать на открытом конкурсе за оценку заслуг. Однако в 2017 году не было конкурса на должность. Претендентов просто предложили посольства соответствующих стран. Далее независимых членов множество раз перепризначалы и дальше без конкурса.

Среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом. Ни с юридическим образованием и опытом, хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине,

– сказал Витренко.

При этом независимые члены фактически имеют большинство в наблюдательном совете.

Что известно об отставке независимых членов наблюдательного совета

Трое членов – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден – 7 сентября заявили о своем увольнении. Перед тем премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал объявление конкурса на должности независимых членов.

Чиновники объяснили свою отставку несогласием с политикой Витренко. Мол, она может негативно повлиять на финансовое состояние компании и поставить под угрозу ее будущее.

По словам Споттисвуд, председатель правления "Нафтогаза" еще со дня назначения в апреле 2021 года ни разу не общался с ними.

Полный текст Юрия Витренко в фейсбуке:

Хотел пока воздержаться от комментариев по ситуации с наблюдательным советом НАК, но последние события заставляют.

Если коротко – пусть уже как можно скорее будет наконец отобрано всех независимых членов наблюдательного совета через открытый и конкурентный процесс, через оценку заслуг кандидатов и пользы, которую они могут принести украинскому народу.

Теперь более детально.

НАК – национальная компания Украины. От ее эффективной работы зависит устойчивое развитие Украины.

Поэтому Украине важно обеспечить эффективную работу НАКа в своих национальных интересах.

Такая эффективная работа НАКа в свою очередь зависит от эффективности корпоративного управления (НАК является "корпорацией", он был создан в процессе фактической корпоратизации Государственного комитета по нефти и газу).

Одним из ключевых элементов корпоративного управления является наблюдательный совет.

Он должен контролировать, чтобы менеджмент НАКа эффективно действовал в интересах компании, единоличным владельцем которой является государство Украина. То есть не в собственных интересах, не в интересах наблюдательного совета, не у интересах представителей других государств. И чтобы была обеспечена реальная подотчетность по эффективности работы менеджмента перед украинским народом как конечным владельцем компании.

Как это обеспечить? Этим вопрос давно занимается ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Она была создана в послевоенной Европе как элемент замены оккупационной модели на интеграционную модель – когда страны-союзники наконец поняли, чтобы вместо сдерживания развития Германии нужно стимулировать устойчивое экономическое развитие Европы.

ОЭСР разработала руководящие принципы корпоративного управления государственными компаниями.

Одним из ключевых принципов является открытый, конкурентный процесс отбора независимых членов наблюдательного совета, основанный на заслугах кандидатов (кстати, в странах ОЭСР различные практики по роли независимых членов и вообще полномочий наблюдательных советов, но это отдельная тема).

К сожалению, в уже далеком 2017 году не было открытого, конкурентного процесса отбора независимых членов наблюдательного совета НАК. Их просто предложили посольства соответствующих стран вместе с представителями МФО.

Затем без конкурса одного независимого члена наблюдательного совета назначило правительство Гройсмана.

Затем независимых членов переназначили. Потом еще раз. Потом еще раз.

Как результат – среди независимых членов нет ни одного с профильным (нефтегазовым) образованием и производственным опытом, ни с юридическим образованием и опытом, хорошего сертифицированного специалиста по международным стандартам финансовой отчетности, даже просто ни одного специалиста с опытом работы в Украине.

При этом независимые члены фактически имеют большинство в наблюдательном совете.

Я понимаю, что я говорю неприятные вещи для самого наблюдательного совета, для тех, кто "давал" кандидатуры независимых членов, кто их защищал.

Но, если мы искренне поддерживаем наблюдательный совет как институт, а не как персоналий, и если мы действительно за реформу корпоративного управления в интересах украинского народа, то давайте поддерживать проведение как можно скорее настоящего конкурса на всех независимых членов наблюдательного совета.

А потом этот новый наблюдательный совет, избранный в соответствии с руководящими принципами ОЭСР, сможет определиться с кандидатурой руководителя НАКа – опять же через откровенны, конкурентный и основанный на заслугах процесс...

P.S. Первый раз я принял участие в открытом, конкурентном и основанном на заслугах процессе отбора менеджеров, когда мне было 14 лет. Я тогда учился в Киевской школе менеджмента для старшеклассников, которая потом стала Лицеем экономики и бизнеса.

Конкурс так и назывался "Всеукраинский менеджер-отбор". Я в нем тогда победил. Но это тоже отдельная история.