Об этом в новом интервью рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что договариваться о чем-то с Россией очень сложно.

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Данилов о переговорах с Россией

Секретарь СНБО отметил, что переговоры с Россией очень непростая работа. В первую очередь, потому, что украинская делегация надеется на одно, а действия оппонентов абсолютно отличаются от любых ожиданий.

Сейчас одна из главных проблем россиян – непризнание Конституции Украины.

Они считают, что у нас нет Конституции. И это их большая проблема. Им для того, чтобы сначала о чем-то говорить, нужно ознакомиться с нашим Основным законом,

– говорит Данилов.

В ходе переговоров оказалось, что российская сторона не признает ряд положений, четко прописанных в нашей Конституции.

Им нужно объяснить, что Конституция – это Основной закон, который не может нарушать никто,

– подытожил Данилов.

Напомним, ранее Данилов рассказал, что фундаментальная проблема в отношениях России и Украины заключалась в нашем разрешении коррумпировать высшее руководство страны газовыми и нефтяными вопросами.

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