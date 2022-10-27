Происшествие произошло утром 26 октября, около 5:30. Поезд сбил насмерть 52-летнего мужчину, который упал с перрона на колею. Житель Яворовского района погиб мгновенно.
К теме На станции метро "Дарница" пассажир попал под поезд
Что говорят в полиции
Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Несчастные случаи в Украине
- 10 июня в Варшаве на кольцевой развязке де Голля произошел несчастный случай. Трамвай сбил 11-летнюю девочку, которая переходила железнодорожный путь в запрещенном месте.
- 27 мая в Ровненской области 4-летний мальчик упал с прицепа. В полиции сообщили, что ребенок погиб под колесами трактора.
- В селе Княжичи в Киевской области произошел несчастный случай. Двухлетний малыш выпал из открытого окна третьего этажа. Его не удалось спасти.
Обратите внимание – Украинские защитники отбивают вражеские атаки: смотрите видео