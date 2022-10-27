Происшествие произошло утром 26 октября, около 5:30. Поезд сбил насмерть 52-летнего мужчину, который упал с перрона на колею. Житель Яворовского района погиб мгновенно.

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Что говорят в полиции

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Несчастные случаи в Украине

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