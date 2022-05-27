Событие произошло в Варасском районе Ровенщины. Правоохранители сообщили, что ребенок погиб под колесами трактора.

5-месячный малыш и его отец погибли в результате обстрела Харькова: мать в тяжелом состоянии

Мальчик выпал из прицепа

В полиции заявили, что им сообщили о трагедии 26 мая около 22:00 вечером.

Следователь уже на месте происшествия установил, что 28-летний житель села Нетреба взял у знакомого трактор DF-354. Таким способом он хотел перевезти деревянные качели домой из соседнего села.

На прицепе находился его 4-летний сын. Когда ехал, на одной из улиц услышал детский крик. Муж остановился и увидел, что сын выпал из прицепа. Медики не смогли спасти ребенка. Мальчик умер по дороге в больницу.

Правоохранители расследуют дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть потерпевшего.

Удалось установить, что 28-летний мужчина по результатам медицинского осмотра был трезв. У него также отняли образцы крови, а транспорт изъяли.

Украинские дети гибнут на войне

В Украине продолжается кровавая война, которая уносит жизни мирных людей. Среди них, к сожалению, также погибшие и раненые дети. С начала широкомасштабного нападения России на Украину в нашем государстве погибли уже около 240 детей. Офис генпрокурора привел данные на утро 26 мая, по которым более 676 детей пострадали, а более 436 ранены.

Также в Мариуполе жертвой вражеского снаряда стал 12-летний мальчик. Об этом сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, 12-летний мальчик погиб на территории школы №30. Известно, что мальчик погиб из-за детонации российского снаряда "Града", который не разорвался во время попадания.

В то же время украинские правоохранители обещают установить каждого , кто совершал преступления против украинцев и наказать. Прокуроры уже идентифицировали российского командира, отдававшего приказы огня по мирным поселкам Харьковщины. Из-за него погиб ребенок. Также первое пожизненное наказание получил российский военный за убийство 62-летнего мужчины в Сумской области.

В начале войны дети страдали в бомбоубежищах: смотрите видео