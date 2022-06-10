Об этом 10 июня рассказали польские СМИ, добавив, что в настоящее время движение в сторону Дворца культуры и науки перекрыто. Девочку доставили в больницу, где специалисты борются за ее жизнь.

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Девочку госпитализировали

Как сообщают СМИ, 11-летняя девочка возвращалась из школы и перешла через путь в неположенном месте.

Сила удара была настолько мощной, что с девочки спала обувь. На место ДТП вызвали медицинский вертолет, однако он не смог приземлиться. Поэтому пострадавшую пришлось госпитализировать в больницу скорой. В настоящее время медики борются за ее жизнь.

11-летняя девочка приехала вместе с матерью в Польшу в конце февраля, убегая от войны в Украине.

Главное полицейское управление Варшавы сообщило, что водитель прошел тест на алкоголь. Тот обнаружил, что мужчина был трезв. Представитель ведомства Ярослав Флорчак подчеркнул, что обстоятельства этого события будут установлены в ближайшее время.

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Напомним, 8 июня на берлинской площади Брайтшайдплац в толпу въехал автомобиль Renault. На месте аварии находились дети и учительница, приехавшие на экскурсию из города Гессе. 14 из них получили ранения. Учительница – погибла на месте.

По данным пожарно-спасательной службы, в результате аварии пострадали около 30 человек, из них 5 имеют травмы, опасные для жизни. Водителем оказался 29-летний мужчина. У него 2 гражданства – Армении и Азербайджана.

В этот же день возле села Петрово, что в Черниговском районе, произошла жуткая авария – столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Ford Transit. Прибывшие на место трагедии полицейские установили, что транспорт двигался во встречном направлении. Машины столкнулись посреди дороги.

39-летняя водитель легковушки, водитель и пассажир микроавтобуса сейчас в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Черниговскую городскую и областную больницы. Оба других пассажира легковой машины погибли на месте ДТП.

В воскресенье, 5 июня, массовое ДТП произошло в Херсоне. По данным местных телеграмм-каналов, авария происходила на перекрестке Ушакова и улицы Кулика. Водитель Toyota – вероятно, российский оккупант – гнал со скоростью 180 километров в час. Сообщается, что он скрылся с места трагедии.

Сначала сообщили об одной жертве трагедии – женщине. В то же время впоследствии количество погибших возросло до 2. Кроме того, известно о 4 пострадавших. Их госпитализировали.

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