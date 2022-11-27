В Одесской области мужчина с ребенком угорели в гараже из-за испарений с генератора

Почти каждый день в больницы поступают вызовы об отравлении угарным газом в результате пожаров или работы генератора. Не обошла трагедия и семью из Одесской области.

В пятницу, 25 ноября, в гараже частного дома в Одесском районе обнаружили двоих пострадавших без сознания. На место происшествия сразу прибыла "скорая".

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Инцидент закончился трагически

Медики осмотрели тела двух мужчин в возрасте 14 и 77 лет и констатировали смерть. По словам врачей, подросток и пенсионер скончались за несколько часов до прибытия "скорой".

Напомним, что в Балаклее в результате отравления угарным газом погибла вся семья. Они обогревали квартиру с помощью газовой плиты.

В квартире правоохранители обнаружили тела 59-летней женщины, 34-летнего мужчины и девушек в возрасте 6 и 13 лет. По словам их родственницы, из-за низкой температуры в доме семья решила включить газовые конфорки.

Как избежать отравления угарным газом

Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.

Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.

Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу.

Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.

В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.

Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.

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