Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Он подчеркнул, что руководство страны понимает, что происходит в области и в самом городе. Местная власть также коммуницирует со всеми общинами, кроме тех, которые временно оккупированы русскими.

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Связи с временно оккупированными общинами Черниговщины нет

По словам Чауса, таких общин немного. Он не раскрыл их названия, но отметил, что в основном речь идет о населенных пунктах, расположенных вокруг Чернигова. Несколько общин также оккупированы в Нежинском и Прилуцком районах.

К сожалению, у нас есть несколько общин, до которых мы не можем достучаться, потому что там сидит москальская мразь, и мы не имеем с ними ни связи, ни понимания, что там происходит,

– пояснил председатель Черниговской ОВА.

Единственное, о чем точно известно – это случаи мародерства в оккупированных селах и городах.

Мы знаем, что враги там воруют картошку из погребов или загоняют людей в подвалы, а сами в их домах живут,

– подытожил Чаус.

Накануне оккупанты похитили 7 человек в Сновске, что на Черниговщине. Четырех человек отпустили, однако судьба еще 3 человек, в том числе мэра города, пока неизвестна.

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