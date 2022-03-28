Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він наголосив, що керівництво країни розуміє ситуацію в області та в самому обласному центрі. Місцева влада також комунікує з усіма громадами, окрім тих, які тимчасово окуповані росіянами.

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Зв'язку з тимчасово окупованими громадами Чернігівщини немає

За словами Чауса, таких громад небагато. Він не розкрив їхні назви, але зазначив, що здебільшого ідеться про населені пункти, розташовані навколо Чернігова. Під тимчасовою окупацією й кілька громад у Ніжинському і Прилуцькому районах.

На жаль, у нас є кілька громад, до яких ми не можемо достукатися, бо там сидить москальська мерзота, і ми не маємо з ними ні зв'язку, ні розуміння, що там відбувається,

– пояснив голова Чернігівської ОВА.

Єдине, про що точно відомо – це випадки мародерства в окупованих селах та містах.

Ми знаємо, що вороги там крадуть картоплю з погребів чи заганяють людей у підвали, а самі в їхніх хатах живуть,

– підсумував Чаус.

Напередодні окупанти викрали 7 людей у Сновську, що на Чернігівщині. Чотирьох людей відпустили, проте доля ще 3 осіб, зокрема мера міста, наразі невідома.

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