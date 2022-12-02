Несколько часов назад россияне полностью заблокировали Мелитополь: продолжается тотальная фильтрация, – мэр

Оккупанты звереют из-за "хлопков", который все чаще попадают в их позиции в Запорожской области. Поэтому они начали массовую фильтрацию населения.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров . По его словам, захватчики несколько часов назад закрыли все въезды и выезды из города.

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Оккупанты сосредоточились на фильтрации местных в Мелитополе

Мэр Мелитополя на брифинге 2 декабря заявил, что за несколько часов до этого оккупанты заблокировали город. Сейчас они проводят там фильтрационные действия среди местного населения.

В частности, прямо на проспекте и на центральных улицах они разместили несколько своих блокпостов. Захватчики тщательно обыскивают всех проезжающих мимо.

На въезде и выезде из города они тоже фильтруют людей, не пропускают в город. Иван Федоров добавляет, что даже ехавших на работу в город заставили идти пешком. Маршрутное такси тоже не пускали.

Неделя была "некомфортной" для россиян, поэтому они мстят на местных

Городской голова пояснил, что захватчики так интенсивно обыскивают местных жителей, потому что предыдущая неделя была для них очень "некомфортной". Речь идет о том, что у оккупантов постоянно "что-то взрывалось или уничтожалось" в Мелитополе, его районе да и в целой области.

Только за последние дни произошел взрыв на их базе, которая была размещена в Якимовке. Там были уничтожены десятки "рашистов" и такое же большое количество единиц техники,

– приводит пример Федоров.

Поэтому оккупанты мстят на гражданских. Они ищут тех, кто мог сообщать об их месте дислокации. Забирают за патриотическую символику или даже охотничье оружие.

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Каждый захватчик поплатится: потери врага за 2 декабря

Оккупантов – 90 090;

танков – 2916;

боевых бронированных машин – 5883;

артиллерийских систем – 1905;

РСЗО – 395;

средств ПВО – 210;

самолетов – 280; вертолетов – 262;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1564;

крылатых ракет – 531;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4464;

специальной техники – 163 единицы.

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