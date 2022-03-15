Несколько членов ОПЗЖ хотят выйти из фракции, – нардеп

Несколько народных депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" написали заявления о выходе из фракции.

Об этом в своем телеграм-канале написал народный депутат, член фракций "европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

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Также депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявление об их выходе из депутатской фракции ОПЗЖ,

– рассказал Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата.

Напомним, глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова ранее сообщила тогда еще нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве о подозрении. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило его в международный розыск.

Сегодня же сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о том, что были проведены обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

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