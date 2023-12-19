19 декабря президент Зеленский принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ. Глава государства рассказал о военной помощи от партнеров.

Президент Украины сообщил, что нынешней зимой Украину будут защищать несколько новых систем Patriot, передает 24 Канал.

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Украина получит новые средства ПВО

По словам Зеленского, наше государство получит от союзников новые средства противовоздушной обороны Patriot. О количестве вооружения, а также кто именно его предоставит президент не уточнил.

О чем еще говорил Зеленский

Президент Украины выразил уверенность, что Украина получит помощь от США.

Я уверен, что США нас не предадут и все обещанное будет исполнено,

– заявил Зеленский.

Напомним, что Конгресс США до сих пор не принял пакет дополнительного финансирования союзников, в частности, Украины. Этому помешало сопротивление республиканцев из Палаты представителей, выступивших за разделение помощи Израилю и Украине. Впоследствии же рассмотрение законопроекта заблокировали на уровне Сената из-за спора демократов и республиканцев относительно "стены" на границе с Мексикой.

В Пентагоне заявили, что до 30 декабря средства на помощь Украине иссякнут, если в Конгрессе так и не одобрят новое финансирование.

В то время как Палата представителей ушла на рождественские каникулы, Сенат продолжил работу еще на неделю в надежде достичь соглашения по границе и соответственно разблокировать законопроект о помощи Украине. Однако сенаторы имеют пессимистические прогнозы. Они считают, что вряд ли удастся утвердить финансирование Украины в Рождество в этом году.