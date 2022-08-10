Несколько поколений россиян ответят за это зло: реакция ОП на трагедию на Днепропетровщине

На циничную атаку российских войск на Никопольский район, где оккупанты направили 80 реактивных снарядов по жилым домам, отреагировали в Офисе Президента.

россияне не уйдут наказание

В настоящее время известно о гибели 13 человек в результате ночных обстрелов . Советник главы ОП Андрей Ермак отметил, что Россия продолжает воевать с мирными людьми, за что непременно будет наказана. Он заверил, что никто из причастных к циничным обстрелам не избежит наказания.

Внимание Трагическая ночь: на Днепропетровщине в результате обстрелов погибли 13 человек, еще 13 – ранены

Никопольский район. 80 реактивных снарядов по жилым домам. Страна-террорист продолжает воевать с мирными людьми. Трусливые россияне не могут ничего больше сделать, поэтому бьют по городам, подло скрываясь на Запорожской АЭС,

– написал он.

Также Ермак подчеркнул, что никто из них не избежит наказания.

"Известны фамилии россиян, которые отдают приказы и выполняют их. Несколько поколений россиян будут отвечать за все это зло", – отметил он.

Последствия ночного обстрела Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко и Евгения Евтушенко

Жуткий обстрел Днепропетровщины

российская армия дважды за ночь обстреляла Никопольский район из "Градов". По жилым кварталам было выпущено 80 реактивных снарядов. Под огонь попали Марганец и Мировское общество.

В Марганце повредили более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и несколько админпомещений. Кроме того, обстрелы вывели из строя линию электропередач. Несколько тысяч местных жителей остались без света.

В результате обстрела погибли 13 человек: сначала было известно об 11 жертвах, на утро в больнице скончались еще двое пострадавших. Все погибшие были мирными людьми – они мирно спали.

Среди пострадавших еще 11 человек получили ранения, среди них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

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