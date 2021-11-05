Нападающему уже сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Заметьте Побил окна и вытащил заточку: житель Одесчины устроил "шоу" в электричке

Об инциденте правоохранителям сообщили медики. Они рассказали, что возле дома на проспекте Георгия Гонгадзе оказали помощь мужчине, у которого были ножевые ранения шеи.

Детали от правоохранителей

По данным правоохранителей, конфликт в семье разгорелся потому, что сын на протяжении длительного времени нигде не работает и не зарабатывает денег.

Во время выяснения отношений сын набросился на отца, ранил его, а затем скрылся с места происшествия.

Трагедия под Днепром

  • В Никопольском районе близ Днепра столкновение между двумя мужчинами завершилось трагедией. Как следствие, один из участников конфликта скончался в больнице.
  • Местные СМИ рассказали, что погибший приехал к своим родственникам на поминальный вечер.
  • Когда он уходил от родных, на улице оказался в эпицентре ссоры.
  • Впоследствии она переросла в драку.
  • В бессознательном состоянии пострадавшего нашли случайные прохожие.
  • Он умер на следующий день.