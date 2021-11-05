Нападнику вже повідомили про підозру. Якщо його вину доведуть, чоловікові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Про інцидент правоохоронцям повідомили медики. Вони розповіли, що біля будинку на проспекті Георгія Гонгадзе надали допомогу чоловікові, який мав ножові поранення шиї.

Деталі від правоохоронців

За даними правоохоронців, конфлікт у сім'ї спалахнув тому, що син упродовж тривалого часу ніде не працює та не заробляє грошей.

Під час з'ясування відносин син накинувся на батька, поранив його, а тоді втік з місця події.

Трагедія під Дніпром

  • У Нікопольському районі поблизу Дніпра сутичка між двома чоловіками завершилася трагедією. Як наслідок, один з учасників конфлікту помер у лікарні.
  • Місцеві ЗМІ розповіли, що загиблий приїхав до своїх родичів на поминальний вечір.
  • Коли він йшов від рідних, на вулиці опинився в епіцентрі сварки.
  • Згодом вона переросла у бійку.
  • Непритомного постраждалого знайшли випадкові перехожі.
  • Він помер наступного дня.