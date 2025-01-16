Российские беспилотники попали в фермерское хозяйство в Черниговской области

В ночь на 16 января Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. В Черниговской области есть попадание в фермерское хозяйство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Какие последствия атаки на Черниговщину

Во время этой атаки оккупанты запустили по Украине 55 "Шахедами" и беспилотники-имитаторы различных типов. Наши защитники сбили 34 вражеских дрона. Еще 18 беспилотников-имитаторов локально потеряно без негативных последствий.

К сожалению, не обошлось без попаданий агрессора. Так, несколько российских БПЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине. Подробнее о последствиях атаки захватчиков рассказал председатель ОВА.

Последствия атаки дронами на Черниговщину / Фото из телеграма Чауса

Чиновник уточнил, что враг нанес удар вечером среды. Под прицелом агрессора было одно из агропредприятий на Прилуччине.

Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза – более 2 тысяч тонн. К счастью, люди не пострадали. Армия России продолжает воевать с нашим бизнесом и бьет по ангарам с зерном. Врага можно остановить только силой,

– подчеркнул Вячеслав Чаус.

Кстати, в Воздушных силах также сообщили, что в результате падения сбитых вражеских дронов, повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине.