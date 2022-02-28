В Соединенных Штатах Америки прекратят как покупку, так и продажу водки, которую производит компания "Российский стандарт".

Важно Предприятия работают в штатном режиме, продовольствия хватает, – Минагрополитики

"Нет" алкоголю России

Министерству торговли штата Огайо поручил сделать это губернатор Майк Дэвайн.

Такое же решение было принято и в Нью-Гэмпшире. Как сообщил губернатор Крим Сунуна, там не будут продавать спиртные напитки и вина российского производства.

Поддерживаем народ Украины в его борьбе за свободу,

– говорят губернаторы.

Решение об ограничении алкоголя оккупантов приняли Юта и Техас. Там на полках магазинов больше не будет этого продукта.

В штате Нью-Йорк запретили компаниям своего региона вести бизнес с Россией. Губернатор сообщила, что в регионе готовы принимать беженцев из Украины.

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