У Сполучених Штатах Америки припинять як і купівлю, так і продаж горілки, яку виробляє компанія "Російський стандарт".

Важливо Підприємства працюють у штатному режимі, продовольства не бракує, – Мінагрополітики

"Ні" алкоголю Росії

Міністерству торгівлі штату Огайо доручив зробити це губернатор Майк Девайн.

Таке ж рішення ухвалили і в Нью-Гемпширі. Як повідомив губернатор Крім Сунуну, там не продаватимуть спиртні напої та вина російського виробництва.

Підтримуємо народ України в його боротьбі за свободу,

– говорять губернатори.

Рішення про обмеження алкоголю окупантів ухвалили шта Юта та Техасу. Там на полицях магазинів більше не буде цього продукту.

Зауважимо, що у штаті Нью-Йорк заборонили компаніям свого регіону вести бізнес із Росією. Губернаторка повідомила, що в регіоні готові приймати біженців з України.

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