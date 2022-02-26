Тимчасові збої справді були. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Важливо В магазинах товари є, аптеки працюють, – Михайло Подоляк

За його словами, міністерство організувало наради із виробниками борошна, хліба та торговельними мережами.

Продовольства вистачає

Як пояснив Лещенко, через масові переїзди людей, концентруються в регіони найбільшого попиту.

Більша частина підприємств із виробництва продуктів харчування працює в штатному режимі. Усі вони підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах,

– наголосив він.

Він запевнив, що українцям треба бути спокійними, адже для них не існує жодних ризиків. Аграрій продовжує виконувати свою роботу.

Зауважимо! АТБ, "Сільпо" та інші мережі 24 лютого закликали зберігати спокій українців. Мовляв, продуктів мають достатньо.

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Серед фейків, які поширюють мережею задля посилення паніки, – дефіцит продовольства у магазинах та складах. Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами.

Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України. Зараз суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти за регіонами в зв’язку з масовими переїздами людей.

Усі перелаштовуються. Ми концентруємо поставки в регіони найбільшого попиту. Більшість підприємств із виробництва продуктів харчування працює в штатному режимі. УСІ ВОНИ підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах.

Тому запевняю: жодних ризиків для населення не існує. Будьте спокійні! І навіть більше: наш український аграрій саме зараз, у складний час війни, продовжує виконувати свою роботу: сіє та вносить добрива, щоб хліб опинився на столах наших громадян, на столах наших військових, які героїчно й самовіддано захищають сьогодні Україну. Ми нікому не віддамо нашу землю! Ми нагодуємо нашим хлібом увесь наш народ!