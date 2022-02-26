Тимчасові збої справді були. Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.
Важливо В магазинах товари є, аптеки працюють, – Михайло Подоляк
За його словами, міністерство організувало наради із виробниками борошна, хліба та торговельними мережами.
Продовольства вистачає
Як пояснив Лещенко, через масові переїзди людей, концентруються в регіони найбільшого попиту.
Більша частина підприємств із виробництва продуктів харчування працює в штатному режимі. Усі вони підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах,
– наголосив він.
Він запевнив, що українцям треба бути спокійними, адже для них не існує жодних ризиків. Аграрій продовжує виконувати свою роботу.
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Серед фейків, які поширюють мережею задля посилення паніки, – дефіцит продовольства у магазинах та складах. Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами.
Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійних поставок продовольства в міста, села й селища України. Зараз суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти за регіонами в зв’язку з масовими переїздами людей.
Усі перелаштовуються. Ми концентруємо поставки в регіони найбільшого попиту. Більшість підприємств із виробництва продуктів харчування працює в штатному режимі. УСІ ВОНИ підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством в усіх необхідних обсягах.
Тому запевняю: жодних ризиків для населення не існує. Будьте спокійні! І навіть більше: наш український аграрій саме зараз, у складний час війни, продовжує виконувати свою роботу: сіє та вносить добрива, щоб хліб опинився на столах наших громадян, на столах наших військових, які героїчно й самовіддано захищають сьогодні Україну. Ми нікому не віддамо нашу землю! Ми нагодуємо нашим хлібом увесь наш народ!