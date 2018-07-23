Несколько автомобилей сгорели в "военном лагере" оккупантов в Крыму

К слову, это уже не первое нападение на лагерь. До этого автомобили пытались облить бензином, а в палатки запускались сигнальные ракеты.

Напомним, 24 канал сообщал, что в ночь на 22 июля в Одессе на улице Балковской возле одного из жилых домов также горели автомобили.