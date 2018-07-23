Несколько автомобилей сгорели в "военном лагере" оккупантов в Крыму
Утром 21 июля в оккупированном Россией Крыму неизвестные подожгли автомобили. Произошло это в селе Колхозное возле палаточного лагеря так называемого "военно-патриотического клуба".
Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на крымские СМИ.
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Видео пожара в "военно-патриотическом лагере" в Крыму
Отмечается, что в результате два автомобиля сгорели дотла, а третья машина претерпела лишь незначительные повреждения.
Два из трех подожжённых авто сгорели полностью
В сгоревших машинах находились личные вещи инструкторов, родителей и воспитанников лагеря.
Что осталось от автомобилей оккупантов в Крыму: смотрите видео
К слову, это уже не первое нападение на лагерь. До этого автомобили пытались облить бензином, а в палатки запускались сигнальные ракеты.
Напомним, 24 канал сообщал, что в ночь на 22 июля в Одессе на улице Балковской возле одного из жилых домов также горели автомобили.