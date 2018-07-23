Кілька автомобілів згоріло у "військовому таборі" окупантів у Криму

Уранці 21 липня в окупованому Росією Криму невідомі підпалили автомобілі. Сталося це у селі Колгоспне біля наметового табору так званого "військово-патріотичного клубу".

Про це пише "Апостроф" з посиланням на кримські ЗМІ.

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Відео пожежі у "військово-патріотичному таборі" в Криму

Зазначається, що у результаті два автомобілі згоріли дощенту, а третя машина зазнала лише незначних пошкоджень.



Два з трьох підпалених авто згоріли повністю

У згорілих машинах перебували особисті речі інструкторів, батьків і вихованців табору.

Що залишилося від автомобілів окупантів у Криму: дивіться відео

До слова, це вже не перший напад на табір. До цього автомобілі намагалися облити бензином, а в намети запускалися сигнальні ракети.