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Кілька автомобілів згоріло у "військовому таборі" окупантів у Криму

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Невідомі підпалили машини окупантів у Криму
Невідомі підпалили машини окупантів у Криму / Соцмережі

Уранці 21 липня в окупованому Росією Криму невідомі підпалили автомобілі. Сталося це у селі Колгоспне біля наметового табору так званого "військово-патріотичного клубу".

Про це пише "Апостроф" з посиланням на кримські ЗМІ.

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Відео пожежі у "військово-патріотичному таборі" в Криму 

Зазначається, що у результаті два автомобілі згоріли дощенту, а третя машина зазнала лише незначних пошкоджень.

Авто, Крим, пожежа, машини
Два з трьох підпалених авто згоріли повністю 

У згорілих машинах перебували особисті речі інструкторів, батьків і вихованців табору.

Що залишилося від автомобілів окупантів у Криму: дивіться відео 

До слова, це вже не перший напад на табір. До цього автомобілі намагалися облити бензином, а в намети запускалися сигнальні ракети.

Теги: Авто Пожежа Анексія Криму Новини Криму Новини України
Джерело: 24 Канал
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