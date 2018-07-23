Кілька автомобілів згоріло у "військовому таборі" окупантів у Криму
Уранці 21 липня в окупованому Росією Криму невідомі підпалили автомобілі. Сталося це у селі Колгоспне біля наметового табору так званого "військово-патріотичного клубу".
Про це пише "Апостроф" з посиланням на кримські ЗМІ.
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Відео пожежі у "військово-патріотичному таборі" в Криму
Зазначається, що у результаті два автомобілі згоріли дощенту, а третя машина зазнала лише незначних пошкоджень.
Два з трьох підпалених авто згоріли повністю
У згорілих машинах перебували особисті речі інструкторів, батьків і вихованців табору.
Що залишилося від автомобілів окупантів у Криму: дивіться відео
До слова, це вже не перший напад на табір. До цього автомобілі намагалися облити бензином, а в намети запускалися сигнальні ракети.
Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що уночі проти 22 липня в Одесі на вулиці Балківській біля одного із житлових будинків також горіли автомобілі.