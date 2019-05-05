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      Неслыханно для Украины: родного брата президента Ирана посадили за финансовые махинации

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      Хосейна Ферейдуна приговорили к лишению свободы на неопределенный срок
      Хосейна Ферейдуна приговорили к лишению свободы на неопределенный срок / Фото из открытых источников

      Суд Тегерана 4 мая приговорил к лишению свободы Хосейна Ферейдуна – младшего брата и главного советника президента Ирана Хасана Роугани. Мужчину обвиняли в финансовых злоупотреблениях и посадили на неопределенный срок.

      "Этот человек (Ферейдун) был признан невиновным по некоторым обвинениям. Но по другой части обвинений он был приговорен к тюремному заключению. Однако решение суда еще не было окончательным, поэтому я воздержусь от деталей", – заявил представитель судебной власти Хамидреза Хосейни сообщает "Радио Свобода".

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      Приговор может быть обжалован, сообщают иранские СМИ.

      Ферейдуна арестовали в 2017 году после обвинений в коррупции, но вскоре его освободили под залог. Критики Роугани требовали уголовной ответственности для его брата. А сторонники президента Ирана предполагали, что дело против Ферейдуна стало частью кампании по подрыву политики лидера страны.

      Добавим, что Ферейдун и его брат имеют разные фамилии, потому что Роугани ее сменил.

      blog_ava
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      Теги: Коррупция Криминальные новости Иран Новости политики
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