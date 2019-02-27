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      11 лет за шпионаж: в Израиле отправили за решетку экс-министра

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      Гонен Сегев
      Гонен Сегев / jpost.com

      Суд Израиля признал бывшего министра энергетики и национальных инфраструктур этой страны Гонена Сегева виновным в шпионаже в пользу Ирана и приговорил его к 11 годам лишения свободы.

      Сегев с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой: передавал сверхсекретные сведения об энергетике Израиля, объектах, а также о политиках и руководителях спецслужб, сообщили в AFP.

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      Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Бывший чиновник пошел на сделку со следствием и признал себя виновным, однако отметил, что таким образом хотел обмануть иранцев, а следовательно действовал в интересах Израиля.

      Сегев
      Гонен Сегев

      Мужчину арестовали в Экваториальной Гвинее, где он проживал в последнее время, и экстрадировали в Израиль.

      Что известно о Сегеве?Занимал пост министра в 1995-1996 годах, после этого оставил политику. 63-летний мужчина, который по специальности является врачом, уже привлекался к уголовной ответственности в 2005 году – за контрабанду наркотиков, а также подделку и мошенничество с банковскими картами.

      Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль – единственный режим в регионе с "секретной и незадекларированной" программой ядерного оружия, которая включает"реальный ядерный арсенал".

      Отметим, что многие международные аналитики опасаются возможного столкновения Ирана и Израиля, и считают, что в случае обострения ситуации в регионе к конфликту будут привлечены также США и Россия.

      blog_ava
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      Теги: Ближний Восток Новости Израиля Иран
      Источник: 24 Канал
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