11 років за шпигунство: в Ізраїлі відправили за ґрати екс-міністра

Суд Ізраїля визнав колишнього міністра енергетики та національних інфраструктур цієї країни Гонена Сегева винним у шпигунстві на користь Ірану та засудив його до 11 років позбавлення волі.

Сегев із 2012 року співпрацював з іранською розвідкою: передавав надсекретні відомості про енергетику Ізраїлю, об'єкти, а також про політиків і керівників спецслужб, повідомили в AFP.

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Судовий процес проходив у закритому режимі. Колишній чиновник пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним, проте наголосив, що таким чином хотів обдурити іранців, а отже діяв в інтересах Ізраїлю.



Гонен Сегев

Чоловіка арештували в Екваторіальної Гвінеї, де він проживав впродовж останнього часу, й екстрадували до Ізраїлю.

Що відомо про Сегева?Обіймав пост міністра у 1995-1996 роках, після цього залишив політику. 63-річного чоловіка, який за фахом є лікарем, вже притягали до кримінальної відповідальності у 2005 році – за контрабанду наркотиків, а також підробку й шахрайство з банківськими картами.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Ізраїль – єдиний режим в регіоні з "секретною і незадекларованою" програмою ядерної зброї, що включає "реальний ядерний арсенал".

Зазначимо, що чимало міжнародних аналітиків побоюються ймовірного зіткнення Ірану й Ізраїлю, й вважають, що у разі загострення ситуації в регіоні до конфлікту будуть залучені також США та Росія.