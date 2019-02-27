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      11 років за шпигунство: в Ізраїлі відправили за ґрати екс-міністра

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      Гонен Сегев
      Гонен Сегев / jpost.com

      Суд Ізраїля визнав колишнього міністра енергетики та національних інфраструктур цієї країни Гонена Сегева винним у шпигунстві на користь Ірану та засудив його до 11 років позбавлення волі.

      Сегев із 2012 року співпрацював з іранською розвідкою: передавав надсекретні відомості про енергетику Ізраїлю, об'єкти, а також про політиків і керівників спецслужб, повідомили в AFP.

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      Судовий процес проходив у закритому режимі. Колишній чиновник пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним, проте наголосив, що таким чином хотів обдурити іранців, а отже діяв в інтересах Ізраїлю.

      Сегев
      Гонен Сегев

      Чоловіка арештували в Екваторіальної Гвінеї, де він проживав впродовж останнього часу, й екстрадували до Ізраїлю.

      Що відомо про Сегева?Обіймав пост міністра у 1995-1996 роках, після цього залишив політику. 63-річного чоловіка, який за фахом є лікарем, вже притягали до кримінальної відповідальності у 2005 році – за контрабанду наркотиків, а також підробку й шахрайство з банківськими картами.

      Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що Ізраїль – єдиний режим в регіоні з "секретною і незадекларованою" програмою ядерної зброї, що включає "реальний ядерний арсенал".

      Зазначимо, що чимало міжнародних аналітиків побоюються ймовірного зіткнення Ірану й Ізраїлю, й вважають, що у разі загострення ситуації в регіоні до конфлікту будуть залучені також США та Росія.

      blog_ava
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      Теги: Близький Схід Іран Новини Ізраїля
      Джерело: 24 Канал
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